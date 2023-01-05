Российские дорожные камеры научили фиксировать новые виды нарушений. В том числе непристёгнутый ремень безопасности

И судя по свежим данным её представителей, обновление софта в дорожных камерах в Московской области научило их выявлять в общей сложности 19 различных видов нарушений ПДД.

Среди этих нарушений — непристегнутый ремень безопасности, езда без фар или ходовых огней, использование мобильного телефона во время движения и даже нарушение установленного законом максимального веса транспортного средства.

Помимо перечисленных выше возможностей, теперь камеры могут похвастаться и способностью контролировать соблюдение требований знаков «Стоп», обеспечивать право пешеходов на переход по пешеходным переходам и выявлять нарушения разметки «островок безопасности».

Напомним, что ранее стало известно о том, что с 2023 года на Центральной кольцевой автодороге и открытых участках трассы М-12 будут внедрены новые системы дорожных камер с обновленным программным обеспечением, позволяющим выявлять грязные номерные знаки.