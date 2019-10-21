Российские каршеринги отправили арендные автомобили в свободную продажу

Как стало известно, с 21 октября YouDrive запустил новый сервис по продаже машин из своего автопарка. На данный момент в общей сложности у компании в наличии около 2 тыс автомобилей различных брендов: Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и даже электромобили BMW i3. Но по неназванной причине компания предлагает к покупке лишь 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.

”Для нас это еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами: у нас во владении есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и есть более миллиона пользователей, большая часть из которых автовладельцы. Для них это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене”, — рассказал о новой услуге генеральный директор YouDrive Борис Голиков.