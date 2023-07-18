Российские производители электромобилей начнут производить зарядные станции для них

«Моторинвест» и «Москвич» — основные производители легковых электромобилей в России — запустят производства зарядных станций для них.

Липецкий завод планирует начать работы по своему проекту в конце 2023 — начале 2024 года, заявил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников. Выпускающее электрокары китайской Dongfeng под собственным брендом Evolute производство будет осваивать сборку зарядок стороннего изготовителя, рассказал он.

В планах «Москвича» произвести около двух тысяч электрозарядных станций. 800 из них будут быстрыми (среднее время зарядки до 80 процентов — полчаса), а 1200 — медленными (до 40 процентов за два часа). Предполагается, что разработка эскизной документации, испытания опытных образцов и запуск производства потребуют около десяти месяцев. При этом 60% компонентов будут поставляться отечественными поставщиками.

В конце 2023 года калининградский «Автотор» планирует начать выпуск комплектующих для зарядных станций — блоков переменного и постоянного тока. После этого, в начале следующего года, их сборку поставят на поток и будут поставлять блоки конечным производителям зарядных станций. Производственные мощности позволят компании выпускать 90 000 комплектов в год, заявили в компании.