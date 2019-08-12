Российские студенты создали катафалк-беспилотник на основе «Лады»

Пока беспилотная платформа развивает скорость до 5 км/ч и студенты решили, что такой автомобиль уже можно использовать в качестве похоронного транспортного средства, предназначенного для перевозки умерших на территории кладбищ.

Представитель «Автонета» Ярослав Федосеев отметил: «Надеемся, что студенческому проекту из Сибири удастся увеличить крейсерскую скорость своей разработки, тем самым найти ей и другое применение». Студентам будет предоставлена консультация высококлассных специалистов-разработчиков высокоавтоматизированного транспорта.