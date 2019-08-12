Российские студенты создали катафалк-беспилотник на основе «Лады»

Российские студенты разработали беспилотный автомобиль-катафалк на основе Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы «Автонет».
Как пояснили журналистам в НТИ «Автонет», проект поступил от группы сибирских студентов-разработчиков и финансирования для него не предполагается. На данный момент проект отправлен на существенную доработку.
Пока беспилотная платформа развивает скорость до 5 км/ч и студенты решили, что такой автомобиль уже можно использовать в качестве похоронного транспортного средства, предназначенного для перевозки умерших на территории кладбищ.
Представитель «Автонета» Ярослав Федосеев отметил: «Надеемся, что студенческому проекту из Сибири удастся увеличить крейсерскую скорость своей разработки, тем самым найти ей и другое применение». Студентам будет предоставлена консультация высококлассных специалистов-разработчиков высокоавтоматизированного транспорта.