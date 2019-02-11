Российские такси-беспилотники смогут общаться с пассажирами

Специалисты Национальной технологической инициативы «Автонет» начали разрабатывать приложение вызова беспилотных такси с виртуальным водителем. Об этом рассказал представитель «Автонета» Ярослав Федосеев изданию РИА Новости.

Как будет названо приложение, пока не известно. На данный момент разработка проходит эскизное проектирование. Система искусственного интеллекта сможет разговаривать с пассажиром на любые темы, а при каждой новой поездке можно будет сразу вернуться к прошлому диалогу.

Федосеев пояснил: «Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру».

Планируется, что стоимость стоимость поездки на беспилотном такси окажется минимум на 25% дешевле, чем в обычном такси. Услуга виртуального водителя будет бесплатной.

Перед запуском тестирования программы должны быть проведены переговоры с компаниями, которые собираются использовать беспилотники в качестве такси, поскольку данные пользователей планируется хранить в едином агрегаторе.