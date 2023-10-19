Российские такси массово обновили свой автопарк в 2023 году

По данным Ведомостей, приток новых автомобилей за указанный год может увеличиться втрое. На данный момент потребность отрасли в новых машинах удовлетворяется лишь на 70%.

Основной вклад в этот рост внесли российские автомобили, а также китайские машины, которые стали появляться даже в дорогих тарифах.

Стоит, правда, отметить, что обновление автопарка в эконом-сегменте проходит не так активно из-за недостатка доступных новых седанов.

При этом АвтоВАЗ занимает лидирующие позиции, обеспечивая почти 50% всех поставок автомобилей для такси.

Сервис Яндекс.Такси активно участвует в процессе обновления, договариваясь о квотах на закупку машин. После этого лизинговые компании выкупают автомобили со скидкой и предлагают их таксопаркам.

Такая схема сотрудничества признана выгодной для всех участников рынка.