Российские власти оплатят развитие отечественных электромобилей

Обозначенный на данный момент срок — «до 2030 года». При этом сообщается, что финансовые запросы выросли. Теперь на программу требуется выделить 803,7 млрд рублей, пишет Коммерсантъ. Напомним, что первоначально считалось, что будет достаточно 418 млрд.

Из всех денег, которые будут выделены на проект, 181,6 млрд рублей будут государственными, из бюджета. Но при этом стоит понимать, что до сих пор не был согласована окончательная необходимая сумма.

До 2023 года планируется субсидировать каждый проданный отечественный электромобиль. В дальнейшем их доля будет сокращаться, достигнув показателей в 10% в 2030 году.

Размер субсидии по кредиту или лизингу при покупке экологичного транспорта, произведённого в России, составит 25 % от стоимости или «индикативной цены» — её размер составляет 2,5 млн рублей. Но последнее будет уместно, если авто стоит дороже.