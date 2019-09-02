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Российские военные разработали новейшую противоугонную систему для автомобилей

Ее покажут уже в конце сентября
Специалисты НИЦ “Охрана”, являющейся частью Росгвардии, разработали новейшую противоугонную систему для автомобилей. По имеющимся данным, она будет продемонстрирована уже 28 сентября на ВДНХ в рамках городского фестиваля безопасности.

”Отечественные производители охранного оборудования при участии сотрудников НИЦ “Охрана” Росгвардии разработали систему защиты транспортных средств от угона АВО, которая обеспечивает контроль и слежение за местоположением автомобиля. Она также позволяет дистанционно включать и выключать режим охраны, управлять блокировкой двигателя и имеет ряд других функций, препятствующих замыслам злоумышленников”, — рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Глава ведомства отдельно отметил, что специалисты “Охраны” принимали активное участие и в разработке охранных систем для квартир и домов, которые, возможно, будут представлены в самое ближайшее время.

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