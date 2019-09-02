Российские военные разработали новейшую противоугонную систему для автомобилей

”Отечественные производители охранного оборудования при участии сотрудников НИЦ “Охрана” Росгвардии разработали систему защиты транспортных средств от угона АВО, которая обеспечивает контроль и слежение за местоположением автомобиля. Она также позволяет дистанционно включать и выключать режим охраны, управлять блокировкой двигателя и имеет ряд других функций, препятствующих замыслам злоумышленников”, — рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

Глава ведомства отдельно отметил, что специалисты “Охраны” принимали активное участие и в разработке охранных систем для квартир и домов, которые, возможно, будут представлены в самое ближайшее время.