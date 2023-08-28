Российские «заправки» хотят обязать устанавливать станции зарядки для электромобилей

Правительство рассматривает эту инициативу, которая уже была актуальна с 2016 по 2021 годы, но не была реализована из-за отсутствия чётких критериев и рынка.

Сейчас же Минэкономики прорабатывает возможность установки таких станций на ключевых федеральных трассах.

Специалисты отмечают, что только 15% существующих АЗС технически готовы к установке быстрых зарядок. Стоимость подключения к электросетям может быть слишком высокой, что ставит под вопрос экономическую целесообразность проекта.

Тем не менее, правительство уже запустило программу субсидирования установки быстрых зарядных станций. В текущем году их планируется установить в количестве 872 штук.

Эксперты в сфере электромобилей положительно оценивают инициативу, подчёркивая необходимость равномерного распределения зарядных станций. Однако, они также предупреждают о технических ограничениях и высоких затратах на подключение к электросетям.