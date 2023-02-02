Российский производитель электромобилей предложил снизить цены на энергию для зарядки этих машин

Предлагается установить такую цену для коммерческого электротранспорта на предстоящие 3–5 лет. Но, по мнению аналитиков, реализация такой инициативы, при всей её уместности, невозможна без госсубсидий.

На данный момент стоимость энергии для зарядки электромобилей на российских электрозарядных станциях (ЭЗС) доходит до 25 рублей за 1 кВЧ. А по словам гендиректора «Ситидрайва» Эдуарда Мингажева, стоимость энергии для электрокаров по 8 рублей выглядит «слишком оптимистичной» — стоит учитывать рост тарифов на электроэнергию и инфляцию.