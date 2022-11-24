Российский завод Nissan стал государственным

16:03, 24 ноября 2022
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Российский завод Nissan стал государственнымНо после ухода может вернуться в течение 6 лет
Завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петребурге перешёл в полную госсобственность России. Теперь предприятие будет подчиняться «НАМИ» (Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту), подведомственному Минпромторгу.
Министерство национализировало завод Nissan, выкупив активы за символическую сумму в €1. При этом производитель оценил убытки от ухода из России в $687 млн.
О передаче активов стало известно 11 октября, на данный момент сделка полностью закрыта. Но Nissan имеет право выкупить активы обратно в течение 6 лет.
Источник фото:Automotivelogistics.media
Источник:Forbes
Автор:Андрей КадуковТеги: