Российский завод Nissan стал государственным

Министерство национализировало завод Nissan, выкупив активы за символическую сумму в €1. При этом производитель оценил убытки от ухода из России в $687 млн.

О передаче активов стало известно 11 октября, на данный момент сделка полностью закрыта. Но Nissan имеет право выкупить активы обратно в течение 6 лет.