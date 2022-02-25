Российский завод Renault приостановил сборку и выпуск автомобилей

Как отмечается, сбои происходят по причине усиления пограничных режимов в странах транзита, из-за чего невозможно вовремя доставить комплектующие. При этом в компании заявили, что некоторые комплектующие всё же имеются в наличии и концерн ищет выход из сложившейся ситуации.

"Производство на московском заводе "Рено" будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов", — сообщили в российском представительстве Renault.