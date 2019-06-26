Российских водителей лишат прав за нечитаемые номера

При этом уточняется, что насколько правомерны санкции по отношению к водителю, так же как наличие преднамеренности в его действиях должен доказывать инспектор ГИБДД.

В ситуации, когда владелец транспортного средства закрасил номера или свёл некоторые символы на государственном знаке, суд может вынести решение о лишении водителя прав сроком до 1 года. Кроме того, Пленум Верховного Суда разъяснил, какие меры могут быть применены в отношении водителей, использующих ксеноновые лампы или выехавших на обочину в обход запретов ПДД. Помимо этого Верховный Суд объяснил некоторые нюансы в ситуации с освидетельствованием на состояние возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что в начале июня ходили разговоры о том, что злостным нарушителям ПДД будет запрещено пользоваться услугами сервисов каршеринга.