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Российских водителей лишат прав за нечитаемые номера

Пленум Верховного Суда России выпустил соответствующее постановление
“Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав”, — передает издание Коммерсант выдержку из постановления.

При этом уточняется, что насколько правомерны санкции по отношению к водителю, так же как наличие преднамеренности в его действиях должен доказывать инспектор ГИБДД.

В ситуации, когда владелец транспортного средства закрасил номера или свёл некоторые символы на государственном знаке, суд может вынести решение о лишении водителя прав сроком до 1 года. Кроме того, Пленум Верховного Суда разъяснил, какие меры могут быть применены в отношении водителей, использующих ксеноновые лампы или выехавших на обочину в обход запретов ПДД. Помимо этого Верховный Суд объяснил некоторые нюансы в ситуации с освидетельствованием на состояние возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что в начале июня ходили разговоры о том, что злостным нарушителям ПДД будет запрещено пользоваться услугами сервисов каршеринга.

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