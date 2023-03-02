Российским таксистам могут запретить брать новые заказы до завершения текущей поездки

16:25, 02 марта 2023
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Российским таксистам могут запретить брать новые заказы до завершения текущей поездкиНовые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2023 года
Минтранс России сформулировал новые правила касательно водителей такси, которые, в случае принятия, начнут действовать с 1 сентября 2023 года.
Фото: Unsplash.com
Смена таксиста будет ограничена 12 часами, после этого периода взять заказ не получится. В течение смены водитель такси будет обязан брать перерыв не позже, чем через пять часов после первой поездки, а перерыв не должен превышать 5 часов. Время между периодами труда и отдыха будет рассчитываться по данным о заказах.
Также Минтранс предлагает ввести запрет на получение таксистами новых заказов до завершения текущей поездки.