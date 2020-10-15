Россия планирует продавать отечественный электромобиль за рубеж

Прямо сейчас сертификация российского электромобиля находится на финальном этапе, передает слова пресс-службы ведомства агентство ТАСС. При этом сообщается, что специалисты компании-производителя уже изготовили первые электромобили серийной оснастки. Сейчас они занимаются обработкой и “доведением до ума” технологии серийной сборки.