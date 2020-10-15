Авто
Сегодня 09:30
Россия планирует продавать отечественный электромобиль за рубеж
В данный момент транспортное средство проходит последний этап сертификации
Как стало известно, в ближайшие планы России входит начало продаж отечественного электромобиля Zetta за рубеж: в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию. О проработке данной возможности заявили представители Минпромторга России.
Прямо сейчас сертификация российского электромобиля находится на финальном этапе, передает слова пресс-службы ведомства агентство ТАСС. При этом сообщается, что специалисты компании-производителя уже изготовили первые электромобили серийной оснастки. Сейчас они занимаются обработкой и “доведением до ума” технологии серийной сборки.
Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности.
Напомним, что ведомство выдало в период с 2017 по 2018 года субсидии в размере 285 млн рублей на поддержку Zetta: на научные исследовательские и опытно-конструкторские разработки.