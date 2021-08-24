Россия создала новый военный внедорожник в стиле легендарного Hummer

Пока только для военных, но будет и гражданская версия

На военно-техническом форуме «Армия-2021» был представлен автомобиль «Стрела», разработанный российской «Военно-промышленной компанией». Автомобиль пятиместный, имеет оригинальную раму, но по узлам, агрегатам, деталям кузова и салона унифицирован с «Газелью-NEXT» и «Соболем-NEXT».