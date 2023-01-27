Россия создаст беспилотные снегоуборочные машины

Машины будут оснащены системой машинного зрения, благодаря которому они смогут определять каждую конкретную ситуацию. Машины смогут классифицировать препятствия, определять, когда нужно изменить маршрут или поехать в объезд, когда необходимо отъехать, чтобы освободить проезд.

Коммунальные снегоочистительные беспилотники будут оснащаться электрическими силовыми установками с нулевым выбросом вредных веществ и низким уровнем шума. Машину создадут на базе колёсной платформы.

Образец такой машины должны выпустить в 2024 году, а серийное производство планируется начать к 2025 году.