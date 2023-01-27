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18:35, 27 января 2023
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Россия создаст беспилотные снегоуборочные машины

Они будут убирать не только снег, но и мусор

Московский Политех и компания «Конкордия» начали разработку беспилотных коммунальных машин с функцией уборки снега. Также эти машины будут использоваться для распыления противогололёдных реагентов, очищать улицы от мусора и листьев.

Россия создаст беспилотные снегоуборочные машины

Фото: Expressmotors.ru

Машины будут оснащены системой машинного зрения, благодаря которому они смогут определять каждую конкретную ситуацию. Машины смогут классифицировать препятствия, определять, когда нужно изменить маршрут или поехать в объезд, когда необходимо отъехать, чтобы освободить проезд.

Коммунальные снегоочистительные беспилотники будут оснащаться электрическими силовыми установками с нулевым выбросом вредных веществ и низким уровнем шума. Машину создадут на базе колёсной платформы.

Образец такой машины должны выпустить в 2024 году, а серийное производство планируется начать к 2025 году.

Мы разрабатываем беспилотные системы достаточно давно. Это не первый наш опыт, он базируется на предыдущих достижениях. Наш партнёр — разработчик транспортной платформы с электроприводом, а мы делаем модуль автоматического управления, который выполняет функцию беспилотного движения.

Николай Панокин
Начальник центра перспективных разработок автономных систем Московского Политеха
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