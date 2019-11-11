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Россия возьмёт деньги на испытания беспилотников из федерального бюджета
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В сети появилась информация о том, что вице-премьер Максим Акимов поручил Минпромторгу разработать проект документа, благодаря которому расходы на абсолютно все испытания беспилотных автомобилей будут компенсированы за счет федерального бюджета. Если все пойдет по плану, нововведение вступит в силу уже с 1 января 2020 года.
Согласно тексту разработанного законопроекта, деньги будут выделяться на компенсацию финансовых средств, которые будут затрачены на “организацию и проведению оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и правилами ООН”.
”Проект постановления предусматривает компенсацию затрат на проведение испытаний ВАТС, а также на создание необходимой современной и перспективной исследовательской базы”, — пояснил представитель Минпромторга. При этом предварительные подсчеты показали, что расходы могут составить от 60 до 200 тыс рублей.