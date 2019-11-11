Россия возьмёт деньги на испытания беспилотников из федерального бюджета

Согласно тексту разработанного законопроекта, деньги будут выделяться на компенсацию финансовых средств, которые будут затрачены на “организацию и проведению оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и правилами ООН”.

”Проект постановления предусматривает компенсацию затрат на проведение испытаний ВАТС, а также на создание необходимой современной и перспективной исследовательской базы”, — пояснил представитель Минпромторга. При этом предварительные подсчеты показали, что расходы могут составить от 60 до 200 тыс рублей.