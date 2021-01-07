Россиянам начнут выдавать электронные диагностические карты техосмотра

Предусмотрены данные изменения новой редакцией федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

”Диагностическая карта — документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, также на бумажном носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средств, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств”, — отмечается в новой редакции документа.

Известно, что электронная диагностическая карта техосмотра бесплатная и оформляться будет в автоматизированной информационной системе. Отмечается, что срок ее хранения составляет как минимум пять лет. В то же время, у российских водителей есть возможность отдать предпочтение и бумажной карте.