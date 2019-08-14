Россиянам запретят старые автомобили

Профильный комитет Госдумы предложить ввести для автомобилей «пенсионный возраст» и запретить эксплуатацию старых машин. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие документы.

Думский комитет по экономической политике и промышленности порекомендовал запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Рекомендации содержатся в письме в различные министерства и ведомства зампреда комитета Альфияа Когогиной из «Единой России».

В частности, Минпромторгу и Минтрансу Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Пока не уточняются параметры автомобилей и предлагаемые наказания за нарушения.

На данный момент подобных ограничений на законодательном уровне нет. Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7–15 годами. Но тогда до Госдумы законопроект не дошел.

Автопроизводители отреагировали на инициативу с энтузиазмом, а автолюбители — раскритиковали. В Минпромторге считают, что лучше вводить не запреты, а меры по стимулированию продаж новых машин.