Россияне смогут бесплатно узнавать историю авто в новом приложении от Госуслуг

Как сказано в сообщении о введении новых функций на сайте Министерства цифрового развития России, любой автомобилист сможет бесплатно получить исчерпывающую историю автомобиля при покупке машины с пробегом. На сайте Минцифры подчёркивается польза новой функции как раз в таких случаях.

Для получения истории нужно ввести VIN, номер кузова или шасси. Также можно скачать выписку из госреестра транспортных средств ГИБДД.

Кроме этого, каждый автовладелец сможет официально делегировать своё СТС другому водителю непосредственно в приложении. Для этого тот, кто делегирует, должен в личном кабинете указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своей машиной. а тот, кому делегируют, — номер своего водительского удостоверения.

Как отмечается, раньше всю информацию можно было получить только на сайте Госавтоинспекции, а также за отдельную плату через частные сервисы. Теперь вся информация доступна бесплатно в официальном государственном приложении.