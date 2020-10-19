Россияне стали чаще покупать электромобили

”В первый осенний месяц 2020 года жители России купили 91 новый электромобиль. Это в 4 раза больше, чем в прошлогоднем сентябре. Таким образом, рынок новых электрокаров растет третий месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе – 62%)”, — поделились информацией представители "Автостат".

Аналитики связывают такую популярность электрокаров в стране с выходом новой модели - Audi e-tron. Отмечается, что именно на нее пришлось порядка 30% рынка или 27 единиц. Также россияне приобретают такие модели, как Nissan Leaf и Tesla Model 3 - по 20 единиц. Кроме того, отечественные водители купили 10 штук Tesla Model X и 9 штук Jaguar I-Pace.