Россияне стали чаще покупать подержанные электромобили

Также были определены наиболее востребованные среди россиян электрокары. Так, самой популярной машиной в данном сегменте оказалась Nissan Leaf. Сообщается, что на сегодняшний день в России числится 251 такой электрокар. Что касается второго места, то его получили сразу два электромобиля - BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV. Их, к слову, зарегистрировано в России по пять штук.

Эксперты также сообщили, что в России числится по три штуки Tesla S и Tesla X, а также два электрокара Jaguar I-Pace и одна модель Tesla Model 3.