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Сегодня 11:53
Россияне стали чаще покупать подержанные электромобили
Рынок в данном сегменте вырос на 48%
Согласно данным экспертов аналитического агентства “АВТОСТАТ”, россияне стали чаще покупать подержанные электромобили. Так, буквально в феврале текущего года количество подержанных электрокаров в России составило 270 единиц. А это, к слову, на 49% больше показателя, зафиксированного экспертами в прошлом году.
Также были определены наиболее востребованные среди россиян электрокары. Так, самой популярной машиной в данном сегменте оказалась Nissan Leaf. Сообщается, что на сегодняшний день в России числится 251 такой электрокар. Что касается второго места, то его получили сразу два электромобиля - BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV. Их, к слову, зарегистрировано в России по пять штук.
Эксперты также сообщили, что в России числится по три штуки Tesla S и Tesla X, а также два электрокара Jaguar I-Pace и одна модель Tesla Model 3.