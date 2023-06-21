Россияне внезапно полюбили электромобили — за год их продажи выросли в 8 раз

Россияне внезапно полюбили электромобили — за год их продажи выросли в 8 разНо это всё ещё капля в море общего рынка легковых авто
В России за последний год сильно выросли продажи электромобилей. В мае речь шла о восьмикратном росте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Стоит, правда, отметить, что даже несмотря на это, доля подобного транспорта на рынке всё ещё составляет около 1%.
Так, за первые пять месяцев 2023 года было продано 3352 новых электромобиля и 3980 электромобилей с пробегом. Стоимость данного вида транспорта продолжает расти из-за валютных колебаний.
В Топ-5 самых популярных новых электрокаров вошли Voyah Free, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 и «Москвич 3е». Доля электромобилей без пробега в общем объёме продаж легковых автомобилей в мае составила 1,2%.
По словам экспертов, популярность данного вида транспорта растёт благодаря расширению модельного ряда и развитию зарядной инфраструктуры.
38% автовладельцев выразили желание заменить свои автомобили на электрокары. Их привлекает отсутствие транспортного налога, привилегии на парковку и госсубсидии.