Россияне внезапно полюбили электромобили — за год их продажи выросли в 8 раз

Стоит, правда, отметить, что даже несмотря на это, доля подобного транспорта на рынке всё ещё составляет около 1%.

Так, за первые пять месяцев 2023 года было продано 3352 новых электромобиля и 3980 электромобилей с пробегом. Стоимость данного вида транспорта продолжает расти из-за валютных колебаний.

В Топ-5 самых популярных новых электрокаров вошли Voyah Free, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.6 и «Москвич 3е». Доля электромобилей без пробега в общем объёме продаж легковых автомобилей в мае составила 1,2%.

По словам экспертов, популярность данного вида транспорта растёт благодаря расширению модельного ряда и развитию зарядной инфраструктуры.

38% автовладельцев выразили желание заменить свои автомобили на электрокары. Их привлекает отсутствие транспортного налога, привилегии на парковку и госсубсидии.