Россию ждёт массовое внедрение аэротакси уже в 2030 году

К 2030 году ожидается массовое использование данного средства передвижения в крупных городах страны. Соответствующий прогноз был озвучен на международном авиационно-космическом салоне MAKS-2023.

Основным преимуществом аэротакси является возможность быстрого перемещения без пробок, что особенно актуально для мегаполисов.

Эксперты утверждают, что к 2030 году технология будет настолько безопасной и доступной, что аэротакси смогут стать реальной альтернативой наземному транспорту.

В настоящее время ведётся активная разработка инфраструктуры для аэротакси, включая создание специализированных вертолетных площадок и станций зарядки.

При этом основное внимание уделяется безопасности пассажиров и минимизации воздействия на окружающую среду.