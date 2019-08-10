С сентября во всех маршрутках Москвы можно будет платить карточкой или смартфоном

С сентября на всех маршрутах городского перевозчика «Мосгортранс» можно будет оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сервис станет доступен примерно на 800 маршрутах наземного транспорта — автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах. Чтобы расплатиться за поездку, потребуется приложить карту или гаджет к валидатору нового образца в салоне.

На экранах новых валидаторов появятся иконки платежных систем, с помощью которых можно купить билет. Пассажиры могут расплатиться картами, которые поддерживают технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты.

Директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков пояснил: «Сейчас этот сервис доступен на 500 маршрутах Мосгортранса. Пользоваться бесконтактным способом оплаты быстро и удобно».

Кроме того, оплачивая проезд с помощью банковской карты или смартфона, горожане могут сэкономить свои средства. Одна поездка обойдется им в 42 рубля. Проездной билет, который можно купить у водителя, стоит на 13 рублей дороже.