Авто
Опубликовано 29 августа 2024, 17:15
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Samsung и General Motors начнут производить аккумуляторы для электромобилей

Samsung намерена возглавить производство аккумуляторов в США
Подразделение Samsung, SDI, и General Motors совместно вложат $3,5 млрд в строительство «гигантского» завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США. Завод будет специализироваться на разработке никелевых, кобальтовых и алюминиевых батарей для будущих автомобилей GM.
Samsung и General Motors начнут производить аккумуляторы для электромобилей

© Samsung SDI

Планируется запуск производства к 2027 году с годовой мощностью в 2 ГВт-ч, которая может вырасти до 36 ГВт-ч. Samsung заявила, что цель проекта — возглавление американского рынка электромобилей, основыванном на партнёрстве с GM. Обе компании инвестируют по $1,7 млрд в совместное предприятие, имея по 50,01% акций каждая.

На совместном заводе будут производиться призматические аккумуляторы. Это продукция, солидный опыт производства которой имеет компания Samsung SDI. Как заявлено, эти батареи отличаются высокой производительностью и безопасностью, также их преимущество в металлической внешней поверхности и системе вентиляции.

«Завод Samsung SDI и General Motors будет расположен в Нью-Карлайле, штат Индиана, и поможет укрепить позиции южнокорейского вендора на североамериканском рынке электромобилей», — отмечает портал Sammy Fans.