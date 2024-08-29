Samsung и General Motors начнут производить аккумуляторы для электромобилей

Планируется запуск производства к 2027 году с годовой мощностью в 2 ГВт-ч, которая может вырасти до 36 ГВт-ч. Samsung заявила, что цель проекта — возглавление американского рынка электромобилей, основыванном на партнёрстве с GM. Обе компании инвестируют по $1,7 млрд в совместное предприятие, имея по 50,01% акций каждая.

На совместном заводе будут производиться призматические аккумуляторы. Это продукция, солидный опыт производства которой имеет компания Samsung SDI. Как заявлено, эти батареи отличаются высокой производительностью и безопасностью, также их преимущество в металлической внешней поверхности и системе вентиляции.

«Завод Samsung SDI и General Motors будет расположен в Нью-Карлайле, штат Индиана, и поможет укрепить позиции южнокорейского вендора на североамериканском рынке электромобилей», — отмечает портал Sammy Fans.