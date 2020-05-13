Авто
Сегодня 12:58
Samsung и Hyundai могут начать сотрудничество при производстве электромобилей
И все из-за новейшей разработки техногиганта
Последние месяцы становится известно о достаточно интересных альянсах между крупными производителями. Самым главным из них, пожалуй, является союз Apple и Google в разработке общих стандартов для написания ПО, призванного помочь в отслеживании распространения коронавируса. Сейчас же стало известно о другом таком союзе: судя по всему, Samsung и Hyundai могут начать сотрудничество при производстве электромобилей.
Правда, корейский техногигант не будет поставлять экраны либо процессоры для автомобилей — вместо этого Hyundai будет закупать у Samsung ее аккумуляторные батареи. Данным направлением, напомним, занимается подразделение компании Samsung SDI.
Что интересно, прямо сейчас автопроизводитель сотрудничает на почве батарей с другим технологическим гигантом — LG Chem — но, по всей видимости, новейшие разработки Samsung в виде твердотельных аккумуляторов для автомобилей, склонили представителей Hyundai присмотреться именно к решению от этой компании.