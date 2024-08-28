Samsung и Qualcomm объединятся для производства передовых автомобильных чипов

Компании будут выпускать совместные разработки для премиальных мультимедийных информационно-развлекательных систем, а также интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS). Сотрудничество предполагает поставки чипа оперативной памяти LPDDR4X производства Samsung для интеграции в цифровое шасси Snapdragon Digital Chassis от Qualcomm — программное обеспечение для управления «умными» технологиями и цифровыми интерфейсами автомобилей.

Также Samsung работает над памятью LPDDR5, которая предназначена для интеграции в цифровое шасси Snapdragon следующего поколения, что обеспечит скорость до 9,6 Гбит/с.