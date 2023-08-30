Samsung может стать поставщиком чипов для новых электромобилей Tesla с автопилотом

Теперь же, с учётом растущего спроса на автомобили с функцией автопилота, компания рассматривает возможность сотрудничества с Samsung Electronics.

По данным недавнего отчёта из Южной Кореи, именно данный IT-гигант может стать основным поставщиком 5-го поколения чипов для системы автопилота Tesla (HW 5.0). Эти процессоры будут производиться по передовой 4-нм технологии.

Ранее в этом году уже появлялись слухи о встрече между Илоном Маском и Ли Дже-ёнгом из Samsung.

Предполагается, что основной темой обсуждения были именно чипы для систем автопилота. Samsung, будучи одним из крупнейших производителей полупроводников в мире, представляет для Tesla большой интерес.