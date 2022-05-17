Samsung передумала производить собственные электромобили

По данным The Korea Times, сразу два высокопоставленных руководителя компании проговорились, что IT-гигант отказалась от идеи создания электромобиля, а также выхода на этот рынок своими силами.

Причиной такого решения они назвали высокую конкуренцию. Вместе с тем в Samsung не уверены, что данный рынок позволит компании заработать хорошие деньги.

Отметим, что ранее в сети появилась информация о сроках первой демонстрации электромобиля Apple. По данным инсайдеров, этого не стоит ждать раньше 2025 года. При этом стоимость автомобиля от создателей iPhone будет не ниже 100 тыс долларов.