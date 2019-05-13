Samsung вплотную взялась за электронику для автомобилей

Компания Samsung Electronics объявила о получении сертификата ISO 26262 от международного концерна TÜV Rheinland Group, специализирующегося в том числе на тестировании устройств на соответствие стандартам качества и безопасности.

Сертификат подтвердил функциональную безопасность полупроводниковых компонентов Samsung для автомобилей. Речь идёт о таких автомобильных компонентах Samsung, как процессоры, датчики изображения, светодиоды и память.

ISO 26262 — это международный стандарт функциональной безопасности электронных компонентов в автомобилестроении. Он был принят международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) в 2011 году, чтобы снизить риски некорректной работы электроники в автомобилях, поскольку роль электроники в автомобилях в последнее время сильно возросла.