Самый приспособленный к морозам электромобиль Tesla теряет 18% запаса хода уже при -7 °С

Специалисты Recurrent решили проверить, как показывают себя в этом плане разные модели. Оказалось, что лучшим электромобилем Tesla в этом плане оказался Model Y. И даже он теряет до 18% запаса хода уже при -7 °С.

При этом самая «дальнобойный» электрокар автогиганта — Tesla Model 3 — и вовсе жертвует 22% запаса хода.

Эксперты предположили, что эффективность зимней эксплуатации связана с наличием в конструкции теплового насоса. Именно с его помощью транспортное средство тратит меньше энергии на обогрев салона и самой тяговой батареи.