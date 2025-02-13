Сбой ПО превратил консоль Jeep в экран с навязчивой рекламой услуг производителя

При этом реклама в Jeep требовала действий от пользователя, предлагая нажать на кнопку X, OK или совершить звонок. Даже если пользователь нажимал на OK или X, реклама возобновлялась во время остановок на перекрёстках.

Отмечается, что автомобиль пользователя, который не имеет права на гарантию, всё равно транслирует это объявление. В рекламе заявлено, что гарантия распространяется только на автомобили с пробегом менее 36 000 миль (57 936 км), но RahRahRasputin, пользователь Jeep Grand Cherokee 2022 года, который поделился сообщением, превысил этот пробег неделю назад.

Позже компания Jeep официально подтвердила эту проблему и заявила о сбое ПО, который «уже исправлен».