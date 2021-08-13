Сборщик iPhone построит заводы для выпуска электромобилей

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Сегодня в 11:08
Сборщик iPhone построит заводы для выпуска электромобилейПричём построит их в разных уголках планеты
Компания Foxconn наиболее известна в качестве сборщика iPhone и некоторой другой техники Apple. Но помимо этого, судя по всему, она намерена заняться производством электромобилей. И под это дело построить новые заводы.
По данным TechCrunch, Foxconn уже в 2022 году запустит строительство заводов по производству электрического транспорта. Это, в свою очередь, позволит производителю компенсировать потери, вызванные снижением темпов роста производства смартфонов.
Ожидается, что заводы будут построены на территории США и Таиланда. Есть шансы, что какой-то завод будет построен и в Европе.
Если всё пойдёт по плану, то уже в 2023 начнёт свою работу американский завод Foxconn. Его клиентами будут такие компании, как автомобильный стартап Fisker.
Отметим, что производитель не откажется и от сборки будущих iPhone. Например, уже в конце августа от компании ждут старта производства iPhone 13.