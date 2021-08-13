Сборщик iPhone построит заводы для выпуска электромобилей

По данным TechCrunch, Foxconn уже в 2022 году запустит строительство заводов по производству электрического транспорта. Это, в свою очередь, позволит производителю компенсировать потери, вызванные снижением темпов роста производства смартфонов.

Ожидается, что заводы будут построены на территории США и Таиланда. Есть шансы, что какой-то завод будет построен и в Европе.

Если всё пойдёт по плану, то уже в 2023 начнёт свою работу американский завод Foxconn. Его клиентами будут такие компании, как автомобильный стартап Fisker.

Отметим, что производитель не откажется и от сборки будущих iPhone. Например, уже в конце августа от компании ждут старта производства iPhone 13.