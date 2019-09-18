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Семейная Tesla 2020 модельного года оказалась быстрее гоночного электромобиля Porsche

Очевидцы говорят о 19 секундах преимущества
В ближайшем будущем Tesla планирует выпустить новое поколение своего популярного седана Tesla Model S. Вероятней всего, произойдет этого уже в 2020 году. Но несмотря на то, что автомобиль еще даже не появился в продаже, его уже успели сравнить с гоночным электромобилем производства Porsche. И если честно, результаты получились очень интересными.

Так, судя по всему, новая Model S приняла участие в соревновании с Porsche Taycan на Нюрбургринге, к слову, являющейся одной из самых сложных гоночных трасс в Германии. Очевидцы, заставшие событие, говорят, что электромобиль Илона Маска просто “порвал” гоночный электромобиль от Porsche, пройдя круг за 7:23 минуты, что на 19 секунд быстрее рекорда, поставленного немецким производителем автомобилей.

Если все это правда, то получается, что семейный седан от американской компании оказался лучше автомобиля, который изначально позиционировался производителем как гоночный вариант. С одной стороны, это очень круто — Tesla Model S теперь может по праву считаться автомобилем и для тех, кто любит погонять. Но с другой стороны, седан от компании Илона Маска очень часто используется для транспортировки детей. И тут встает вопрос о безопасности автомобиля, имеющего столь рекордную мощность.

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