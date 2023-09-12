Сертификация Bluetooth раскрыла поддержку Apple CarPlay в первом электромобиле Xiaomi

Данные показывают, что автомобиль Xiaomi будет представлен в нескольких модификациях, каждая из которых будет обладать обширными возможностями подключения.

Среди них выделяются поддержка Bluetooth 5.2, радиоприёмник, USB-медиа и, что особенно интересно, Apple CarPlay.

Кроме того, утверждается, что автомобиль будет оснащён автомобильным чипсетом от Qualcomm, вероятно, моделью Snapdragon 8295. Ранее сообщалось, что электрокар Xiaomi будет оснащён аккумулятором на 101 кВт⋅ч и поддерживать быструю зарядку с напряжением 800 В.

Отметим, что производство автомобиля бренда идёт полным ходом. По словам президента Xiaomi, Лу Вэйбина, процесс создания транспортного средства превзошёл все ожидания, и компания планирует начать массовое производство в I половине 2024 года.