Сервис «Авто.ру» внедрил ИИ для оценки фактического состояния автомобилей по фото

Продавец должен в своём личном кабинете загрузить фото, а специальная версия ИИ оценит состояние кузова: присутствуют ли на нём сколы, трещины, потёртости, коррозия, следы некачественного ремонта.

Кроме того, ИИ изучает историю обслуживания автомобиля, включая последствия ДТП, если они были. Всё это влияет на конечную цену.

В «Авто.ру» сообщили, что новый ИИ-инструмент уже доступен всем пользователям при просмотре объявлений с «подходящими для анализа фотографиями». Пользователи уже могут видеть оценку стоимости автомобиля с учётом фактического состояния машины.