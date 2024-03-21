Сервис «Авто.ру» внедрил ИИ для оценки фактического состояния автомобилей по фото

Сервис «Авто.ру» внедрил ИИ для оценки фактического состояния автомобилей по фотоДля формирования цены
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Продавец должен в своём личном кабинете загрузить фото, а специальная версия ИИ оценит состояние кузова: присутствуют ли на нём сколы, трещины, потёртости, коррозия, следы некачественного ремонта.
Кроме того, ИИ изучает историю обслуживания автомобиля, включая последствия ДТП, если они были. Всё это влияет на конечную цену.
В «Авто.ру» сообщили, что новый ИИ-инструмент уже доступен всем пользователям при просмотре объявлений с «подходящими для анализа фотографиями». Пользователи уже могут видеть оценку стоимости автомобиля с учётом фактического состояния машины.
Теперь все пользователи «Авто.ру» в каждом объявлении сервиса о продаже легкового автомобиля с пробегом, в котором присутствуют подходящие для анализа фотографии, видят оценку справедливой стоимости автомобиля с учётом состояния. Из проверки исключены только предложения битых автомобилей, которые составляют незначительный процент от общего числа.