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Авто
Опубликовано 21 марта 2024, 17:45
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Сервис «Авто.ру» внедрил ИИ для оценки фактического состояния автомобилей по фото

Для формирования цены
Сервис «Авто.ру» внедрил новую функцию — определение фактического состояния автомобилей на основе технологии машинного зрения для прогнозирования адекватной и «справедливой» цены.
Сервис «Авто.ру» внедрил ИИ для оценки фактического состояния автомобилей по фото

© Авто.ру

Продавец должен в своём личном кабинете загрузить фото, а специальная версия ИИ оценит состояние кузова: присутствуют ли на нём сколы, трещины, потёртости, коррозия, следы некачественного ремонта.

Кроме того, ИИ изучает историю обслуживания автомобиля, включая последствия ДТП, если они были. Всё это влияет на конечную цену.

В «Авто.ру» сообщили, что новый ИИ-инструмент уже доступен всем пользователям при просмотре объявлений с «подходящими для анализа фотографиями». Пользователи уже могут видеть оценку стоимости автомобиля с учётом фактического состояния машины.

Теперь все пользователи «Авто.ру» в каждом объявлении сервиса о продаже легкового автомобиля с пробегом, в котором присутствуют подходящие для анализа фотографии, видят оценку справедливой стоимости автомобиля с учётом состояния. Из проверки исключены только предложения битых автомобилей, которые составляют незначительный процент от общего числа.

Авто.ру