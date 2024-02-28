Шведский стартап представил экологичный электроснегоход Alfa

Основатели Vidde, Кристиан Листруп (Гендиректор) и Ялда Мирбаз (Финансовый директор), выявили потребность в более чистой снежной машине во время поездки на снегоходе в своей родной стране. Alfa представляет собой предсерийный электроснегоход с электроприводом мощностью 174 л.с. и подогреваемым аккумулятором емкостью 18,4 кВтч для дальности до 100 км на одном заряде. Кроме того, он спроектирован с учетом устойчивости к Арктике и снижения уровня шума.

Однако Vidde не ограничивается только силовой установкой. Компания сотрудничает с другими шведскими предприятиями для минимизации углеродного следа каждого продукта, используя устойчивые материалы и уделяя внимание вторичному использованию компонентов. Vidde стремится снизить углеродные выбросы в течение жизненного цикла каждого снегохода до менее 100 г/км, что, по их оценке, на 85% меньше, чем у традиционных снегоходов с ДВС.