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Опубликовано 28 февраля 2024, 21:31
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Шведский стартап представил экологичный электроснегоход Alfa

Он может работать при -35 °C
Шведская компания Vidde выпустила предсерийный электроснегоход Alfa, называя его самым чистым снегоходом в мире. Компания работает над тем, чтобы материалы и жизненный цикл продукции были такими же чистыми, как и электродвигатель. Alfa, с мощностью 174 л.с., запускается при температуре до -35 °C и может проехать до 96,5 км/ч без подзарядки.

Основатели Vidde, Кристиан Листруп (Гендиректор) и Ялда Мирбаз (Финансовый директор), выявили потребность в более чистой снежной машине во время поездки на снегоходе в своей родной стране. Alfa представляет собой предсерийный электроснегоход с электроприводом мощностью 174 л.с. и подогреваемым аккумулятором емкостью 18,4 кВтч для дальности до 100 км на одном заряде. Кроме того, он спроектирован с учетом устойчивости к Арктике и снижения уровня шума.

Однако Vidde не ограничивается только силовой установкой. Компания сотрудничает с другими шведскими предприятиями для минимизации углеродного следа каждого продукта, используя устойчивые материалы и уделяя внимание вторичному использованию компонентов. Vidde стремится снизить углеродные выбросы в течение жизненного цикла каждого снегохода до менее 100 г/км, что, по их оценке, на 85% меньше, чем у традиционных снегоходов с ДВС.

Шведский стартап представил экологичный электроснегоход Alfa
© Vidde