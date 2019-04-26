Сидеть сзади в автомобиле опаснее, чем за рулём

Американский Страховой институт дорожной безопасности поделился результатами нового исследования. Как оказалось, современные меры безопасности в автомобилях интенсивно развивались в последние годы для водителей, а для задних сидений отстают.

В результате, водитель защищён на случай аварий намного лучше, чем пассажир на заднем сиденье, благодаря специально разработанным ремням и подушкам безопасности фронтальным, а иногда и боковым. У пассажира на заднем сиденье намного выше риск получить травму или погибнуть, чем у водителя.

Специалисты изучили 117 дорожных аварий, где пассажиры на заднем сиденье погибли или получили травмы. Большое влияние на последствия аварии оказало то, был ли пристёгнут пассажир. Но даже в случаях с пристёгнутыми пассажирами в 37 случаях они погибли. Самыми распространённым травмами оказались повреждения грудной клетки, также многие получили травмы головы.

Специалисты института надеются, что автопроизводители уделят больше внимания мерам безопасности для пассажиров, чтобы снизить риски и для них.