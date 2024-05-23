Система бесключевого доступа Tesla осталось уязвимой для «дешевого» взлома

Опубликовано 23 мая 2024, 21:48
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Система бесключевого доступа Tesla осталось уязвимой для «дешевого» взломаНесмотря на обновление
В течение многих лет воры использовали «ретрансляционные атаки» для угона автомобилей с системами бесключевого доступа. Недавнее обновление системы Tesla до сверхширокополосной сети должно было исправить ситуацию, но исследователи нашли способ обойти его, используя дешевое радиооборудование.
Исследователи из Китая успешно провели ретрансляционную атаку на Tesla Model 3 с новой системой. Это позволило им разблокировать и завести автомобиль без брелока поблизости. Единственной действующей защитой Tesla является функция «PIN-to-drive», которая по умолчанию отключена.
Хотя в заявлении Tesla, поданном в FCC, говорится, что сверхширокополосная связь предотвратит ретрансляционные атаки, исследователи обнаружили, что система по-прежнему использует Bluetooth для связи на большом расстоянии. Tesla подтвердила, что работает над повышением надежности сверхширокополосной связи.
Исследователи обнаружили уязвимости в сверхширокополосных системах бесключевого доступа и других неназванных автопроизводителей.