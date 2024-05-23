Система бесключевого доступа Tesla осталось уязвимой для «дешевого» взлома

Исследователи из Китая успешно провели ретрансляционную атаку на Tesla Model 3 с новой системой. Это позволило им разблокировать и завести автомобиль без брелока поблизости. Единственной действующей защитой Tesla является функция «PIN-to-drive», которая по умолчанию отключена.

Хотя в заявлении Tesla, поданном в FCC, говорится, что сверхширокополосная связь предотвратит ретрансляционные атаки, исследователи обнаружили, что система по-прежнему использует Bluetooth для связи на большом расстоянии. Tesla подтвердила, что работает над повышением надежности сверхширокополосной связи.

Исследователи обнаружили уязвимости в сверхширокополосных системах бесключевого доступа и других неназванных автопроизводителей.