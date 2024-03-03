Систему Volvo Cars научили предвидеть аварии на дорогах

Речь идёт о новой функции Accident Ahead Alert системы помощи водителю Volvo Cars. В режиме реального времени на основании данных, поступающих непосредственно из центра управления дорожным движением Датского дорожного управления, водитель будет моментально оповещён о произошедшем на одной с ним дороге ДТП. Это поможет не только избегать пробок, но и самому не стать участником аварии.

Как обещают разработчики, водитель будет знать о произошедшей аварии за несколько сотен метров от происшествия. Данные о местоположении будут предоставлять национальные дорожные службы и совместимые автомобили, начиная с других автомобилей Volvo. Сначала в Дании, а затем и в других европейских странах.

«Используя нашу новаторскую технологию подключённой безопасности, система предупреждения об авариях может помочь водителям Volvo избежать неприятных сюрпризов и внести свой вклад в повышение безопасности на дорогах общего пользования. Благодаря нашему сотрудничеству с Датским дорожным управлением и другими партнёрами в экосистеме Data for Road Safety мы можем представить эту новую функцию и продолжить наше лидерство в инновациях в области безопасности», — сообщила руководитель Центра безопасности Volvo Cars Эса Хаглунд.