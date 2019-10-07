Системы безопасности современных автомобилей признали неэффективными

По словам исследователей, им удалось выяснить, что автоматизированные системы безопасности не срабатывают в самых критических ситуациях, так как технология зачастую просто-напросто не “видит” людей на дороге. Группой, находящейся в самой высокой зоне риска, оказались дети — маленьких пешеходов система игнорировала в 89% случаев. Когда дело касалось взрослых, то автоматика смогла правильно сработать лишь в 50% случаев.

К слову, эксперимент проводился на четырех различных автомобилях: Chevrolet Malibu, Honda Accord, Toyota Camry и Tesla Model 3. Что важно, скорость передвижения автомобиля во время тестирования не превышала 30-40 км/ч, но даже при столь малых значениях, системы безопасности оказались практически бесполезными.