«Ситимобил» предупредил о сбоях при оплате через Google Pay и Apple Pay

Об этом сообщила пресс-служба агрегатора такси «Ситимобил». Но выход из ситуации есть. Один из них — добавить в приложение агрегатора в качестве способа оплаты СБП — Систему быстрых платежей.

Также есть возможность при сбоях в работе Apple Pay и Google Pay использовать альтернативные способы оплаты — наличные или добавить в приложение банковскую карту.

«При оплате поездки на такси с помощью Apple Pay и Google Pay могут возникнуть сложности у клиентов некоторых банков. В этом случае необходимо выбрать другой способ оплаты — наличные или добавить карту в приложение», — сказано в сообщении пресс-службы.