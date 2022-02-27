«Ситимобил» предупредил о сбоях при оплате через Google Pay и Apple Pay

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«Ситимобил» предупредил о сбоях при оплате через Google Pay и Apple PayНо есть выход
Клиенты некоторых российских банков, — вероятно, речь идёт об организациях, попавших под санкции, — столкнулись с трудностями при оплате поездки в такси через сервисы Apple Pay и Google Pay.
Об этом сообщила пресс-служба агрегатора такси «Ситимобил». Но выход из ситуации есть. Один из них — добавить в приложение агрегатора в качестве способа оплаты СБП — Систему быстрых платежей.
Также есть возможность при сбоях в работе Apple Pay и Google Pay использовать альтернативные способы оплаты — наличные или добавить в приложение банковскую карту.
«При оплате поездки на такси с помощью Apple Pay и Google Pay могут возникнуть сложности у клиентов некоторых банков. В этом случае необходимо выбрать другой способ оплаты — наличные или добавить карту в приложение», — сказано в сообщении пресс-службы.
Источник: ТАСС