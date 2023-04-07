Сколько автомобилей Китай поставил в Россию в 2022 году

Сколько автомобилей Китай поставил в Россию в 2022 годуРассказал китайский посол
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал о росте экспорта китайских автомобилей в Россию.
Фото: Whichcar.com.au
По словам дипломата, в течение 2022 года в Россию из Китая было экспортировано 162 тысячи автомобилей. За год прирост составил более 33%, а доля китайских автомарок на российском рынке увеличилась с 7% до 19,3%.
В целом Ханьхуэй видит огромный потребительский потенциал китайской продукции в России. В том числе за счёт «высокой наукоёмкости и техноёмкости», благодаря которым растёт спрос на китайские товары.
В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила $4,09 млрд, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и всё больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей.