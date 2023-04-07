Сколько автомобилей Китай поставил в Россию в 2022 году

По словам дипломата, в течение 2022 года в Россию из Китая было экспортировано 162 тысячи автомобилей. За год прирост составил более 33%, а доля китайских автомарок на российском рынке увеличилась с 7% до 19,3%.

В целом Ханьхуэй видит огромный потребительский потенциал китайской продукции в России. В том числе за счёт «высокой наукоёмкости и техноёмкости», благодаря которым растёт спрос на китайские товары.