Сколько баллов AnTuTu набрал электромобиль Xiaomi SU7

По данным издания ITHome, модель набрала впечатляющие 957 833 балла в тесте производительности. Это ставит Xiaomi SU7 в один ряд с другими высокопроизводительными системами на базе автомобильного чипа Qualcomm Snapdragon 8295.

Snapdragon 8295 — это четвертое поколение автомобильных чипов от Qualcomm, представленное в мае 2023 года.