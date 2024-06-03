Сколько баллов AnTuTu набрал электромобиль Xiaomi SU7

Сколько баллов AnTuTu набрал электромобиль Xiaomi SU7Результат впечатляющий
По данным издания ITHome, модель набрала впечатляющие 957 833 балла в тесте производительности. Это ставит Xiaomi SU7 в один ряд с другими высокопроизводительными системами на базе автомобильного чипа Qualcomm Snapdragon 8295.
Snapdragon 8295 — это четвертое поколение автомобильных чипов от Qualcomm, представленное в мае 2023 года.
Оно использует 5-нм технологический процесс и обладает вычислительной мощностью AI до 30 TOPS, что в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением Snapdragon 8155.
Новый процессор обеспечивает значительное улучшение графической производительности и 3D-рендеринга, а также поддерживает интеграцию электронных зеркал заднего вида, машинное зрение и мониторинг пассажиров.
Xiaomi SU7 оснащен 16 ГБ оперативной памяти (из которых 12 ГБ доступны для Android-системы) и 128 ГБ встроенной памяти. Этот результат ставит автомобиль Xiaomi на одно из лидирующих мест по производительности среди аналогичных моделей.