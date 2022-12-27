Сколько будет стоить электромобиль «Москвич 3е»

По данным ТАСС, «экологичный» вариант транспортного средства оценили уже в 3,5 млн рублей. При этом цена у всех дилеров будет одинаковой — её установили в компании-производителе.

Автомобиль может похвастаться мощностью в 68 лошадиных сил, имея при этом запас хода в 410 км. Приобрести «Москвич 3е» можно будет у одного из 11 официальных дилеров в Москве. В дальнейшем автомобили бренда появятся и у представителей в городах-миллионниках.

Напомним, что сборка новых «Москвичей» началась в ноябре на бывшем заводе Renault в Москве. Эксперты отметили сильную схожесть моделей с автомобилями китайской JAC.