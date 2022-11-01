Сколько денег потеряла Toyota после ухода из России

23:09, 01 ноября 2022
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Сколько денег потеряла Toyota после ухода из РоссииКомпания опубликовала отчёт
Автоконцерн Toyota опубликовал отчёт за II квартал 2022 финансового года. В нём отмечено, в частности, какие убытки компания понесла из-за ухода из России.
В отчёте сказано, что из-за ухода с российского рынка Toyota потеряла $655 млн, при этом выручка за этот же период составила $119,5 млрд — на 14,4% больше, чем в 2021 году.
Сообщается, что в сумму убытков включены, в том числе расходы на пенсионные пособия и обесценение активов.