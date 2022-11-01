Сколько денег потеряла Toyota после ухода из России

В отчёте сказано, что из-за ухода с российского рынка Toyota потеряла $655 млн, при этом выручка за этот же период составила $119,5 млрд — на 14,4% больше, чем в 2021 году.

Сообщается, что в сумму убытков включены, в том числе расходы на пенсионные пособия и обесценение активов.