Слух: Toyota откажется от водородных двигателей для легковых автомобилей

Новые элементы, разработанные Toyota, предназначены для промышленного использования и обладают «высокой долговечностью и экономичностью», не уступая дизельным двигателям. Кроме того, новая модель выдаёт в два раза больше энергии по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это позволяет использовать водородные элементы в тяжёлом транспорте, где проблемы веса и мощности аккумуляторов электромобилей оказываются более значимыми.

Грузовики, поезда, корабли и другие промышленные транспортные средства, где отсутствие инфраструктуры для водорода не является преградой, «представляют перспективное применение новых топливных элементов Toyota», отмечает портал Engadget. При этом за всё время работы над водородными агрегатами, Toyota так и не смогла привести «экономические или технологические аргументы в пользу водородных автомобилей в конкуренции с электромобилями».