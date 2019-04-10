Смартфоны оказались опаснее пьянства за рулем

Аналитическая компания Zendrive опубликовала результаты нового исследования по безопасности вождения автомобилей. Статистика получена с учётом почти 260 миллиардов километров дорожного трафика.

Исследование показало новую категорию опасных водителей — зависимые от смартфонов. Причём они оказались опаснее чем даже пьяные водители.

Как отмечает Zendrive, в прошлом году в США такие гаджетоманы стали причиной смерти 6227 пешеходов. Такие водители почти треть времени смотрят не на дорогу, а на дисплей смартфона. Отвлекаться они начали на 10% больше, чем в прошлом году.

Согласно проведённым тестам, поведение гаджетоманов соответствует поведению водителя с с уровнем алкоголя в крови 0,08%. Это выражается в запоздалом на 9% торможении и на 19% разгоне, слишком малом расстоянии до автомобиля впереди.

При этом гаджетоманы находятся на дорогах в самый пик загрузки — с 7 до 18 часов, а пьяные — когда дороги пусты, с полуночи до 3 часов ночи.